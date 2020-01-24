Soylu: "Elazığ’daki depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü bilgisi var"

Soylu: "Elaz\u0131\u011f\u2019daki depremde ilk belirlemelere g\u00f6re 4 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc bilgisi var"G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu: \u201c\u015eu anda herhangi bir can kayb\u0131 bilgisi gelmedi\u201dElaz\u0131\u011f\u2019da 6,8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde depremKandaki MCH de\u011ferinin d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ve y\u00fcksekli\u011fi ne anlama gelir?
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