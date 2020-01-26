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Soylu: Enkaz altından 45 vatandaş kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ’daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını söyledi.

Soylu: Enkaz altından 45 vatandaş kurtarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Soylu Elazığ'daki deprem sonrasında enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını söyledi. Soylu "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor" dedi. Soylu "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir" diye konuştu.

Soylu: Aile başı nakit yardımı yarın yapılacak

Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk edildiğini belirten Soylu "6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık" diye konuştu. Deprem yardımlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Soylu "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var. AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin" dedi. Elazığ içerisinde, Sivrice, Maden, Pötürge ve Doğanyol ilçelerinde hasarlı ve az hasarlı binaların taranacağını söyleyen Soylu "Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarı kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı yarın sabah itibarı ile kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacaktır" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespit ettik" dedi. Sağlık Bakanı Koca da hastanelerde tedavisi süren yaralıların sayısını 104 olarak açıkladı.

DW / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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