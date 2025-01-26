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Soylu, gazetenin manşetine tepki gösterdi: Terörsüz bir Türkiye’den rahatsızlıklarını yalan ve iftiralarla belli ediyorlar

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.01.2025 12:03
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AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu geçen günlerde yaptığı bir açıklamada, "Denemesi bedava. Apo’nun yanına bir avukat bir telefon verin. Kandil’dekilerin Avrupa’dakilerin ve Suriye'dekilerin nasıl hizaya geleceklerini görürsünüz" demişti. Tartışma yaratan bu sözleri bazı isimler 'Apo'yu övme' olarak kabul etti. Konu bugün bir gazetenin manşetinde işlenirken, Soylu bu duruma tepki gösterdi ve "Terörsüz bir Türkiye’den rahatsızlıklarını yalan ve iftiralarla belli ediyorlar" dedi.

Soylu, gazetenin manşetine tepki gösterdi: Terörsüz bir Türkiye’den rahatsızlıklarını yalan ve iftiralarla belli ediyorlar

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ etkinliğinde açıklamalarda bulunmuştu. Soylu burada, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 25 yıldır hapiste olduğunu vurguladı ve bu süreçte terörden, savunmaya kadar birçok alanda ve anlayışta değişiklikler yaşandığını aktardı.

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Soylu konuşmasının devamında ise "Denemesi bedava. Apo’nun yanına bir avukat bir telefon verin. Kandil’dekilerin Avrupa’dakilerin ve Suriye'dekilerin nasıl hizaya geleceklerini görürsünüz" şekline bir açıklama yaptı.

İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Bu açıklama tartışmalara neden olurken, Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, Soylu'nun teröristbaşı Öcalan'ı övdüğünü savundu ve konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldı.

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Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan

Tüm bu gelişmelerin ışığında Milli Gazete bugünkü sayısında konuyu işledi ve haberi "APO'yu övmek serbest, Apo'yu öveni eleştirmek suç" başlığı ile manşetine taşıdı.

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SOYLU'DAN MİLLİ GAZETE'NİN MANŞETİNE TEPKİ

Milli Gazete'nin bu haberine tepki gösteren Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek bir günde hayasızca yalan söyleyen, iftira atan ve bunu yaymaya çalışanları, SOna da dünyada kötülük yolunu, ahirette de cehennem yolunu kolaylaştırırızS emrini buyuran Allah’a havale ediyorum.

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"APO'YU ÖVME İFTİRASINI ATANLARA SESLENİYORUM: BU DÜNYADA DA AHİRETTE DE HÜSRANDASINIZ

'Apo örgütü lağvedebilir mi?' sorusuna 'Denemesi bedava; bir telefon, bir avukat verin, terör örgütünü hizaya sokuyor mu, Kandil, Avrupa ve Suriye’deki örgüt parçalarını hizaya getiriyor mu, görürüz' sözünden Apo’yu övme iftirası atanlara sesleniyorum: Görünümleriyle din kisvesi altında yalan, koğuculuk ve karalama siyaseti üreten melunlar, sayınız az da olsa çok da olsa bu dünyada da ahirette de hüsrandasınız.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'DEN RAHATSIZLIKLARINI YALAN VE İFTİRALARLA BELLİ EDİYORLAR"

Terör yanlılarıyla işbirliği yaparken suçüstü yakaladıklarımız, bugün terörsüz bir Türkiye’den rahatsızlıklarını yalan ve iftiralarla belli ediyorlar. Yazıklar olsun!"

Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu gazete
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