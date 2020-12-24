Soylu: Gergerlioğlu "FETÖ’cü terörist"

HDP milletvekilinin "FETÖ'cü terörist" olduğunu söyleyen Soylu, "Üzerinde sadece milletvekili kılıfı var. FETÖ'nün sözleriyle bunu ifade etmektedir. Zihni bulanmış, aklı gitmiş. FETÖ teröristi olan... Açık söylüyorum. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, suç duyurusunda bulunduk defalarca. Gereği yerine getirilsin" dedi.

"Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir" diyen Soylu, "Çıplak arama iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında "Cezaevinde çıplak arama yapılsın mı yapılmasın mı?" diye soran Soylu, "Yönetmelik var. Jandarma olarak kolluk olarak aramalarda görevimiz var ama esas meseleler doktor nezaretinde yapılır. Arkadaşlar, telefonlardan uyuşturucuya, suç aletlerinden sim kartlara kadar her türlü cezaevine girerken, binlerce maddenin, suç unsurunun yakalandığı meseleler ortada. Tabancalar... Tamam. Karakollarda polis amirliklerinde kesinlikle bu söz konusu değildir. Ama cezaevlerinin kendisine ait bir güvenlik anlayışı söz konusudur" diye konuştu.

CHP’li Özkan: Çıplak aramaya maruz kaldım

Gergerlioğlu, Uşak’ta gözaltına alınan otuz kadının emniyette iç çamaşırlarının çıkarılarak üst aramasından geçtiği iddiasını kamuoyu ile paylaşmış, konu hem sosyal medyada hem de mecliste tartışmalara neden olmuştu.

Son olarak CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan daha önce çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi. Ergenekon davası kapsamında iki müebbet hapis cezası aldığı için Metris Cezaevi'ne götürüldüğünü ve burada çıplak aramaya maruz kaldığını söyleyen Özkan, meclis kürsüsünde yaşadıklarını anlattı: