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Soylu: 'Helal Oyları Teröre İstismar Ettirmemek Görevimiz'

20.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3 şehirde belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili konuştu. Soylu, “Devlet işliyor. Hukuk işliyor. Demokrasi işliyor. Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmak isteyenler sorumsuzluk işlemektedirler" dedi.

Soylu: 'Helal Oyları Teröre İstismar Ettirmemek Görevimiz'

Dün sabah saatlerinde Diyarbakır, Van ve Mardin’de belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk açıklamasını yaptı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, halkın verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemek temel görevdir dedi. Soylu, “Devlet işliyor. Hukuk işliyor. Demokrasi işliyor. Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmak isteyenler sorumsuzluk işlemektedirler. Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallara anayasa, belediye kanunları, süreç bir cevap verdi. Bir daha tekrarlamayın dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler kelimenin tek anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar” dedi.

Soylu, demokrasinin istismar edilmeye çalışıldığını da söyledi ve “Milletin helal ve temiz oylarına leke sürmektedirler. Bunu başka türlü yorumlamak yaşadıklarımıza ve dünyada yaşananlara kör vesağır olmak demektir.” ifadelerini kullandı.

Operasyonlara yönelik batıdan gelen eleştirilerle ilgili olarak da Soylu, “Sandıkta seçilmişlik demokrasinin en temel ilkesidir ama Avrupa’nın hiçbir ülkesinde dünyanın hiçbir ülkesinde bugüne kadar gördüğümüz gibi bunu eleştirenler de bal gibi biliyorlar ki; son 2 yılda İspanya’da Belçika’da yaşananlara Avrupa ve batıdaki ülkelerin terörle ilişkileri olduğu içiçn sessiz kalmaları, esas itibariyle bu meseleleri Türkiye gündemine taşımak isteyenlere de bir cevap olur diye sanıyorum” dedi.

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