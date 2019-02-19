HABER

Soylu, Hırvat mevkidaşı Bozinovic ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 19:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.

Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Davor Bozinovic ile Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra, "terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele" ile "göç" konuları ele alındı ve ortak komisyon kurulmasının altı çizildi.

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.