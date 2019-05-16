SOYLU İÇ GÜVENLİK BİRİMLERİ İFTARINDA KONUŞTU

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İç Güvenlik Birimleriyle düzenlenen iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda konuşan Soylu, "İstanbul bir küresel güç merkezi mi, bir küresel akıl merkezi mi olacak? Yoksa küresel güçlerin arka bahçesi mi olacak? İnşallah bu güzel şehir sizin sevdanız olan bu şehir dünyanın baş şehri ve küresel güç merkezi haline gelebilecek ve herkesin imrendiği ve herkesin tutulduğu bir şehir sizin çizdiğiniz yol ortaya koyduğunuz irade... Bugün sadece 780 bin kilometre karede değil, aslen etrafımızdaki coğrafyada da çok net bir şekilde takip edilmekte ve izlenmektedir. İnşallah bu arkadaşlarımızın da hem mesleklerine tutkunluğu, hem bir taraftan devletimize ve milletimize olan sadakatleri çerçevesinde bu anlayışları çizdiğiniz istikamette aynı şekilde devam edecektir" dedi.

Süleyman Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizlere müteşekkiriz, bir ramazan akşamında bir güzel akşamda bu dualı milletin evlatlarını masanızda etrafınızda topladınız. Allah bizleri size mahcup etmesin. Allah bizleri milletimize geçmişimize ve gelecek nesillerimize mahcup etmesin. Nice ramazanlara huzur içerisinde birlik içerisinde, bu arkadaşlarımızın emekleriyle ve onların bayraklarını verecekleri onlardan sonra gelecek arkadaşlarımızın emekleriyle bu milleti birlik ve beraberlikleriyle içerisinde geleceğe ulaştırsın. Ramazan bayramına aynı şekilde ulaştırsın." dedi.

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-Soylu'nun konuşması

