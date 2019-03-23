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Soylu: İHA'ların altına öyle bir aparat takıyoruz ki teröristler kafalarını çıkaramayacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK-Güven USTA İSTANBUL DHA-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Gökhan ÇELİK-Güven USTA İSTANBUL DHA-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında terörle mücadeleye değinen Soylu, "Şimdi İnsansız Hava Araçlarına Mayıs ayında yeni bir yazılım takıyoruz. İnsansız Hava Araçlarının altına öyle bir aparat takıyoruz ki değil teröristler dağlarda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Soylu'ya AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Temel Karadeniz de eşlik etti. Seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Soylu, terörle mücadelede gelinen sürece değinerek, "Bizim aslanlarımız 300'ün üzerinde operasyon yapıyor. Aslanlarımız onları kovalıyor, onlar da sıçan gibi kaçıyorlar. Şimdi İnsansız Hava Araçlarına Mayıs ayında yeni bir yazılım takıyoruz. İnsansız Hava Araçlarının altına öyle bir aparat takıyoruz ki değil teröristler dağlarda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar." dedi.

"PKK, HDP'NİN SİYASİ KOLUDUR BİR SİYASİ PARTİ DEĞİLDİR"

Soylu konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ne tür biz sözleşme imzalandığı her tarafta bir kez daha çıkacak. Siz İmamoğlu'ndan Kürdistan' ait bir söz duydunuz mu? 'Ayıp ediyorsunuz' diye. Mansur Yavaş'tan duydunuz mu? Siz Kılıçdaroğlu'ndan, 'Yanlıştır. Nereden çıktı bu Kürdistan?' diye bir laf duydunuz mu? Meral Akşener'den duydunuz mu? HDP kendini PKK'dan ayırdı mı? Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. PKK, HDP'nin siyasi koludur. Bir siyasi parti değildir. Karakterleri yoktur, PKK ne derse onu yapmak zorundalar. Şimdi adamlarını belediye meclislerine yerleştirmeye çalışıyorlar."

"KARADENİZ EVLADI BİR KOLTUK İÇİN PKK'YA SATILMAZ"

Güneydoğu ve Doğu'dan terörü büyük ölçüde temizlediklerini belirten Soylu, "Şimdi terörü büyükşehirlere sızdırmaya çalışıyorlar. Ben buna fırsat vermeyeceğim. İmamoğlu diyor ki, 'Ben Karadeniz evladıyım' boş ver o işleri boş ver. Karadeniz evladı bir koltuk için PKK'ya satılmaz, celladı olur. Tek bir söz söyleyemiyorlar." diye konuştu.

"260 TON BONZAİ'Yİ TÜRKİYE'YE SEVK EDECEKLERDİ YAKALADIK"

Uyuşturucu konusunda Cumhuriyetin en büyük operasyonlarını yaptıklarını söyleyen Soylu, "260 ton Bonzaiyi Türkiye ve İstanbul'a sevk edeceklerdi yakaladık. Zehirleyeceklerdi Türkiye'yi. Artık boyumuz bükük değil, belimiz eğik değil. Dünyaya hakikati haykırıyoruz. Bu gücümüzü eksiltmeyin. Türkiye çok önemli işlerin altına imza atıyor. Gelin bu güce, önümüzdeki 4 buçuk yılda şu dünyayı bir kez daha sıçrayarak, çıldırtalım. Güçlü bir şekilde yarına adım atalım" dedi.

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