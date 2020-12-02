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Soylu: İmamoğlu’na suikast girişimi söz konusu değil

02.12.2020 19:12 | Son Güncelleme:
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Soylu: İmamoğlu’na suikast girişimi söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişiminin söz konusu olmadığını açıkladı.

Dün İmamoğlu’na suikast iddiaları gündeme gelmişti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meclise gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddialarının sorulması üzerine, "Suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz" dedi.

Dün İmamoğlu'na yönelik suikast hazırlığı içinde bulunan IŞİD'lilerin yakalandığına dair medyada çıkan haberler üzerine İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapılmış, açıklamada, haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişiminin ya da bir suikastçının yakalanmasının söz konusu olmadığı belirtilmişti.

Soylu, İmamoğlu ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya işaret etti. Bu konularla ilgili haftada ortalama 65 ile 80 arası eyleme yönelik duyum aldıklarını kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" açıklaması yapmıştı.

Odatv'nin haberi

Haber portalı Odatv'de yayınlanan haberde IŞİD'in İmamoğlu'na yönelik suikast emri verdiği istihbaratı üzerine 23 Kasım'da İmamoğlu'nun koruma polislerinin uyarıldığı, ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilikle koordinasyon halinde İmamoğlu'nun güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtilmişti. Odatv, suikast girişiminde bulunmak için görevlendirilen IŞİD militanlarının son anda yakalandığı duyumuna yer vermişti.

DHA, DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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