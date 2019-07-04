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Soylu, İngiliz mevkidaşı Javid ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid "Yabancı Terörist Savaşçıların Seyahatinin Önlenmesi ve Sınır Dışı Edilmesine İlişkin Ortak Niyet Beyanı"nı imzaladı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bu iş birliğinin terörle mücadele dahil olmak üzere sadece iki ülkeye değil, aynı zamanda bölgemize ve dünyaya çok ciddi katkı sağlayacağını beyan etmek isterim" - İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid: - "Bugün imzaladığımız anlaşma, karşı karşıya kaldığımız sıkıntılardan en önemlilerden biri olan terörle mücadele alanındaki ortak çalışmalarımızın ve çabalarımızın bir sonucu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid ile görüştü.

Bakan Soylu, İngiliz mevkidaşı Javid'i Bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı. Javid'in şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi. Soylu'nun makam odasında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Heyetler arası görüşmenin ardından "Yabancı Terörist Savaşçıların Seyahatinin Önlenmesi ve Sınır Dışı Edilmesine İlişkin Ortak Niyet Beyanı” imza törenine geçildi. Bakan Soylu ile İngiliz mevkidaşı Javid, Ortak Niyet Beyanı’nı imzaladı.

- "Yol haritamızı belirledik"

Süleyman Soylu, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, Ortak Niyet Beyanı'nı imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu anlaşmayla ilgili Bakanlıkların uzun zamandır ciddi bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Javid ile göreve başladığından beri samimi, içten, ülkelerin menfaatlerine ve iş birliğine dayalı çok ciddi çalışmalarının olduğunu belirten Soylu, "Bugün heyetler arası görüşmede, hem düzenli hem düzensiz göç, terörle mücadele, uyuşturucu ve organize suçlar dahil olmak üzere birçok konuda temel bir değerlendirme gerçekleştirdik. Bu konuda yapmış olduğumuz iş birliklerini birlikte değerlendirdik. Bundan sonraki yol haritamızı da belirledik." diye konuştu.

Mevkidaşı Javid ve ülkesinin ortaya koyduğu samimiyete teşekkür eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu iş birliğinin terörle mücadele dahil olmak üzere sadece iki ülkeye değil, aynı zamanda bölgemize ve dünyaya çok ciddi katkı sağlayacağını beyan etmek isterim. Bakanlıklarımız arasında çok güçlü bir mekanizma var. Bu mekanizma sürekli devam ediyor, önümüzdeki hafta da devam edecek. İnanıyorum ki gerek samimiyetimiz gerek iş birliğimiz ülkelerimize çok ciddi katkı sağlayacaktır."

- "İki küresel güç olarak çok fazla fırsata sahibiz"

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid de Türkiye'nin en yakın dostları ve en güçlü ortakları arasında olduğunu ifade etti.

Yaptıkları görüşmenin ve imzaladıkları anlaşmanın, bu dostluğun ve ortaklığın en güzel göstergesi olduğunu aktaran Javid, şunları kaydetti:

“İki küresel güç olarak çok fazla fırsata sahibiz. Aynı zamanda benzer sıkıntı ve zorlukla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün imzalamış olduğumuz anlaşma, karşı karşıya kaldığımız sıkıntılardan en önemlilerden biri olan terörle mücadele alanındaki ortak çalışmalarımızın ve çabalarımızın bir sonucu."

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