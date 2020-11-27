Soylu: Interpol bizi kale almıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülen yapılanmasının hava kuvvetleri imamı olmakla suçlanan Adil Öksüz ile eski savcı Zekeriya Öz'ün yakalanmasına ilişkin çıkarılan kırmızı bültenlerin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından dikkate alınmadığı eleştirisinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün Türkiye'ye iadesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Soylu, "Interpol diye bir kuruluş var. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar. Askıya alıyorlar, düşürüyorlar" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Dört yıldır göbeğimizin bağı çatladı. Interpol diye bir kuruluş var; kızdık olmadı, bağırdık olmadı, kavga ettik olmadı, mücadele ettik olmadı, protesto ettik olmadı. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar. Ve netice itibarıyla, Zekeriya Öz'ü de istiyoruz, Adil Öksüz'ü de istiyoruz, istemediğimiz yok, hepsini istiyoruz, kale almıyorlar" diye konuştu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da Sincan Batı Adliyesine götürülmüş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öksüz, Akıncı Üssü iddianamesinde Fethullah Gülen'in ardından iki numaralı şüpheli olarak yer almıştı.