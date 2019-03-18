HABER

Soylu: ‘İran’la PKK’ya Karşı Ortak Operasyon Başlattık’

18.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye ve İran arasında PKK'ya yönelik ortak operasyon başlatıldığını açıkladı

Soylu: ‘İran’la PKK’ya Karşı Ortak Operasyon Başlattık’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye ve İran arasında PKK'ya yönelik ortak operasyon başlatıldığını açıkladı.

PKK, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alıyor. Ankara 2015’te çözüm süreci olarak adlandırılan sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından PKK’ya yönelik baskısını arttırdı.

Türkiye sık sık Kuzey Irak’taki PKK kamplarına hava saldırıları düzenliyor.

2004’te İran’da kurulan PKK bağlantılı PJAK da Kürtlerin özerkliği için savaştığını belirtiyor.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari geçen hafta Ankara’yı ziyaret etmişti. IRNA haber ajansına göre iki ülke terör örgütleriyle savaşırken işbirliği yapmak konusunda kararlılıklarını dile getirmişti.

Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!
Hollanda polisi, Utrecht'teki silahlı saldırıyla ilgili olarak 37 yaşındaki Türk kökenli bir kişinin arandığını açıkladıHollanda polisi, Utrecht'teki silahlı saldırıyla ilgili olarak 37 yaşındaki Türk kökenli bir kişinin arandığını açıkladı
Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli

Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli

Terör kurbanının annesi silah seslerini park yerinde duydu

Terör kurbanının annesi silah seslerini park yerinde duydu

Bulgar polisi biber gazını kendine sıktı

Bulgar polisi biber gazını kendine sıktı

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.