Soylu: ‘İran’la PKK’ya Karşı Ortak Operasyon Başlattık’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye ve İran arasında PKK'ya yönelik ortak operasyon başlatıldığını açıkladı.
PKK, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alıyor. Ankara 2015’te çözüm süreci olarak adlandırılan sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından PKK’ya yönelik baskısını arttırdı.
Türkiye sık sık Kuzey Irak’taki PKK kamplarına hava saldırıları düzenliyor.
2004’te İran’da kurulan PKK bağlantılı PJAK da Kürtlerin özerkliği için savaştığını belirtiyor.
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari geçen hafta Ankara’yı ziyaret etmişti. IRNA haber ajansına göre iki ülke terör örgütleriyle savaşırken işbirliği yapmak konusunda kararlılıklarını dile getirmişti.
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