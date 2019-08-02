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Soylu: İstanbul özelinde yaptığımız, kimseyi geldiği ülkeye göndermek değil (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

'EDİRNE'DEN YUNANİSTAN'A 8 BİN FETÖ'CÜ GEÇTİ' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Göç Buluşması'nda, medyanın Ankara temsilcilerinin sorularını da yanıtladı.

'EDİRNE'DEN YUNANİSTAN'A 8 BİN FETÖ'CÜ GEÇTİ'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Göç Buluşması'nda, medyanın Ankara temsilcilerinin sorularını da yanıtladı. 'FETÖ, Suriyeliler meselesinin neresinde? Araştırma ve incelemelerinize yansıyan bir şey var mı?' sorusu üzerine Bakan Soylu, "Geçen hafta cuma günü istihbarat ve siber daire başkanlarımızı aradım. 'Şu Suriye meselesiyle ilgili FETÖ hesaplarının bir analizini yapar mısınız?' dedim. Tam üzerine cuk oturmuş durumda. FETÖ hesaplarının tamamı bu meselelerin tahrikinde birebir pozisyon almış durumda" diye konuştu.
Bakan Soylu, 'Terör örgütü DEAŞ'ın bu göç sağanağı aracılığıyla Türkiye'ye sızmaya çalışması gibi bir belirlemeniz var mı?' sorusuna ise "DEAŞ'ı da PKK'sı da var. Başka bir şey daha söyleyeyim. Sadece DEAŞ ve PKK değil. Aslında derdimizi anlatmakta zorlanıyoruz. Son 2- 2,5 yıldır Edirne kara sınırından Yunanistan'a yaklaşık 8 bin FETÖ'cü geçti. Bu da yeni rakam. Peki bu hangi hattan geçti? Tam da o kaçak göçmen hattından geçti" yanıtını verdi.
SINIRA ELEKTRO OPTİK RADAR
Kaçak göçişlere yönelik alınan tedbirlerden de bahseden Bakan Soylu, doğu sınırına elektro optik kulelerde gözetleme radarı konulacağını kaydetti. Soylu, bu sistemin, teröristlerin geçiş noktasında da yer alacağını belirterek, "Denizlerde de radar sistemi aktif bir şekilde kullanılacak. En küçük bir boşluk bırakılmadan radar ağı, Türkiye'nin dört bir yanında denizler dahil olmak üzere genişletilecek" dedi.

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