Soylu: 'İstanbul ve Ankara İçin Kayyum Söz Konusu Değil'

Soylu’nun bugünkü açıklamasıyla birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde ve AKP’nin itirazları üzerine yenilenmiş 23 Haziran’daki seçimi kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerine kayyum atanması yapılmayacağı ortaya çıktı. Soylu, 31 Mart’ta seçimi AKP’li rakibi Mehmet Özhaseki karşısında yüzde 3.8’lik oy farkıyla kazanmış olan ve AKP’nin itirazlarına rağmen Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla görevine 8 Nisan’da başlayan CHP’li Mansur Yavaş’ın hakkında da kayyum kararı düşünülmediğini açıkladı. Soylu, İmamoğlu’nun yanı sıra seçim döneminde hakkında avukatlık mesleğini yürüttüğü bir dava gerekçesiyle soruşturma açılmış Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın yerine de kayyum atabileceği iddialarına bugüne kadar sessiz kalmıştı.

Bakan Soylu, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyaretiyle görevden alınmış HDP’li büyükşehir belediye başkanlarına destek mesajı vermesi üzerine kamuoyunda “tehdit” olarak algılanan açıklamalarda bulunmuştu. Bugünü işaret ederek “Pazar günü açıklama yapacağım” diyen Soylu’nun, İmamoğlu için “terör örgütü destekçiliği” gibi suçlamalarıyla İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul’a da kayyum atanması kararı alacağı iddiası gündeme oturmuştu. Ancak Soylu, bugün CNN Türk’te canlı yayınlanan televizyon programında CHP’li büyükşehir belediye başkanlıkları için de kayyum süreci işletileceği iddiasını reddetti. Soylu, “İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin (kayyım) söz konusu olabilmesi mümkün değil” İfadesini kulandı.

CHP: İstanbul ve Ankara’ya kayyum atanması demokrasiye ihanet olur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve hukukçu Muharrem Erkek de, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, Bakan Soylu’nun kayyum imasında bulunarak kamuoyu gündemini yanlış yönlendirdiğini ifade etti. Erkek, “Nasıl düşünebilir ki böyle birşeyi. Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı nasıl düşünebilir ki İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanmasını. Bu seçmen iradesini ve demokratik teamülleri tümüyle yok saymaktır. Aslında ‘Bunu düşünmüyoruz’ açıklaması bile demokrasiden ne kadar uzaklaştıklarını, hukuktan ne kadar farklı yönlere savrulduklarını göstermektedir. Zaten düşünülmemesi gerekliydi. İçişleri Bakanı pejmürde olmuştur” dedi.

Herhangi bir gerekçeyle İstanbul ve Ankara için kayyum atama süreci söz konusu olursa bunun Türkiye’yi farklı noktaya taşıyacağını vurgulayan Erkek, “Bu Türkiye’ye ve demokrasiye ihanet etmektir. Yürekleri yetiyorsa yapsınlar diyoruz” görüşünü aktardı.

Bu arada geçtiğimiz hafta içerisinde Twitter’dan 2014’te paylaştığı mesajları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılması “İstanbul seçim sonucu için cezalandırma” olarak yorumlanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, Soylu’nun bugün beklenildiği üzere kayyum ataması yapılmayacağı açıklamasını yapmak zorunda kaldığı görüşünü savundu. Kaftancıoğlu, Twitter aracılığıyla “Ve şimdi bataklık medyasındaki bik bikçilerin konuyla ilgili ‘ama’ il başlayan bik biklerini alabiliriz. Ne kadar bik o kadar tik! Zavallılık ve sefalet tiki.. Üzerine alınan herkes yargıya taşıyabilir Saray yargısı şimdilik onlardan yana..” yorumunu yaptı.

