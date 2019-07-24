Soylu: İstanbul'da 6 binden fazla kaçak göçmen yakalandı

Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verildiğini ve Türkiye'de 2011'den itibaren Suriyelilere yönelik bir strateji uygulandığını belirten Soylu, "Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıyım. Benim ülkemde bilmediğim, kayıtlı olmayan kimsenin yaşamaması lazım" ifadelerini kullandı.

Soylu, "İstanbul'da 12 Temmuz'dan bu yana operasyon yapıyoruz. 6 bin 122 kişi yakaladık. Günde ortalama 600 kişi yakalanıyor ve bunların 2 bin 691'i Afgan, bin 619'u Pakistanlı, sadece bin civarı Suriyeli. Bangladeş, Özbekistan, Sri Lanka, Fas, Cezayir bütün bunları yakalıyoruz ve bunları, Suriyeliler hariç, kendi ülkelerine geri göndermek için geri gönderme merkezlerine gönderiyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da 1 milyon 69 bin göçmenin kaydı bulunduğunu, bunların 547 bininin de Suriyeli olduğunu belirten Soylu, hiçbir kaydı olmayan Suriyelileri kamplara gönderdiklerini dile getirdi. Soylu, kamplarda yüz bin kişinin kaldığını, geçici koruma kapsamında hiç kimsenin sınır dışı edilmediğini vurgulayarak "Uluslararası kurallara göre, dünyadaki hiçbir ülke geçici koruma kapsamındaki kimseyi sınır dışı yapamaz" dedi.

Türkiye genelinde 163 bin kaçak göçmen yakalandı

Türkiye'nin göçle mücadele kapsamında 7-8 yıldır stratejik adımlar attığını belirten Soylu, 2017'de 175 bin, 2018'de 268 bin, yıl başından bugüne kadar ise 163 bin kaçak göçmenin Türkiye sınırları içerisinde yakalandığını kaydetti. Sınır dışı edilen göçmenlerle ilgili de bilgi veren Soylu, 2019 yılında şu ana kadar 43 bin kaçak göçmenin ülkelerine gönderildiğini, 7 bin kişinin de gönderilmeyi beklediğini söyledi.

2018 yılında da 56 bin kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirten Soylu, sınırlarda duvarların yanı sıra gece görüşlü kamera ve sensör sistemleriyle kaçak göçe karşı fiziki önlemlerin de artırıldığına dikkat çekti.

Soylu, hükümet olarak göçün "kaçak göçmen", "geçici koruma", "uluslararası koruma" ve "düzenli göç" başlıkları altında ele alındığını belirtti. Soylu, Türkiye'de bu kapsamda 4 milyon 900 bin göçmen olduğunu, bunlardan 3 milyon 634 bininin de geçici koruma kapsamında olduğunu kaydetti.

DW/HS,AÜ

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