Soylu: İstanbul'da seçim akşamından sonra, bir haftada gördüklerim tüylerimi ürpertti

Gökhan ÇELİK - Can EROK-Onur MERİÇ, İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bakan Soylu, "Biz Ankara'yı kaybettik. Vatandaşın takdiri, başımızın üzerinde. Kaybettiğimiz ve kazandığımız başka belediyeler de oldu. Ancak İstanbul'da seçim akşamından sonra bir hafta içerisinde gördüklerim tüylerimi ürpertti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye Tantavi Sosyal Tesisleri'nde mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz Ankara'yı kaybettik. Vatandaşın takdiri başımızın üzerinde. Kaybettiğimiz ve kazandığımız başka belediyeler de oldu. Ancak İstanbul'da seçim akşamından sonra bir hafta içerisinde gördüklerim tüylerimi ürpertti. Ufak tefek şeyler olabilir. Ahmet'in oyu Mehmet'e yazılır. Bu sehven de kötü niyetle de olabilir. Ben bu süreçlerin nasıl olduğunu bilen kardeşlerinizden biriyim. Binali abinin 207 oyu sıfır yazıldı. Bu bir yerde olabilir. Sandık sonuç tutanağına geçerken yanlış yapılmış olabilir. Bu İstanbul'un birçok ilçesinde aynı şekilde gerçekleşmiş. Sandıkların yüzde 10'u yeniden sayılmış. Açılan yüzde 10'unda 29 bin oydan 13 bin oya düşülmüşse burada daha önceden planlanmış ve koordine edilmiş... 'Eğer yapabilirsek bunu yapalım' diye birilerinin ittifak ettiği bir süreç yaşadık. Ben istatistik de okudum matematik de okudum. Şimdi yarı yarıya oyların bir torbanın içinden çıkardığınızda Binali abinin oyları ile Ekrem İmamoğlu'nun oyları birbirine benzer. Eğer bir hile olmamışsa sonuç böyle çıkar. Kimse kusura bakmasın vatandaşın oyunu korumak ve kendimiz açısından biz buna itiraz etmek zorundayız. Bize şunu söylerler, 'siz her şey mücadele ediyorsunuz, kendi hakkınızı savunamazsanız ne edelim derler.' ki doğrudur zaten."