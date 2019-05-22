Soylu: İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine hakimiyetlerini koymak istiyorlar

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Vefa iftarında yaptığı konuşmasında “İstanbul ya küresel dünyanın baş şehri, kuvvet ve güç merkezi olacak, ya da birilerinin arka bahçesi olacak. Kararı siz vereceksiniz. İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine, kendi egemenliklerini ve hakimiyetlerini koymak istiyorlar. " dedi.

Süleyman Soylu, Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanlık Binası bahçesindeki 'Vefa İftarı' programına katıldı.

"23 HAZİRAN'DAN SONRA İSTANBUL'U BİR CENDEREYE DÖNDÜRMEK İSTİYORLAR"

İftar programında yaptığı konuşmasında seçim için çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Süleyman Soylu, “23 Haziran'dan sonra bırakın o süslü püslü kelimeleri, bırakın o sahte gülümsemeleri, bırakın o kucaklama hikayelerini, 23 Haziran'dan sonra İstanbul'u bir cendereye döndürmek istiyorlar. İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine, kendi egemenliklerini ve hakimiyetlerini koymak istiyorlar. Onun için çok çalışmalıyız. Onun için çok gayret göstermeliyiz" İfadelerini kullandı.