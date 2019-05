Soylu: İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine hakimiyetlerini koymak istiyorlar

"İŞİNE GELİNCE KURUMLAR ADALETLİ, İŞİNE GELMEYİNCE…"

Süleyman Soylu, “Seçimin niçin iptal edildiğini, niçin tekrarlandığını Yüksek Seçim Kurulu(YSK)'nun bugün açıkladığı gerekçeli kararında okuma yazma bilen herkes net bir şekilde öğrenebilir. Hangi kumpaslarla, hangi şaibelerle, demokratik bir seçimin karşı karşıya bırakıldığını bugün YSK'nın ortaya koymuş olduğu gerekçeli kararıyla herkes ama herkes okuyabilir. İşine gelince kurumlar adaletli, işine gelmeyince kurumları lekeleyen bir anlayış ortaya koyanlar dün de aynısı yaptılar" şeklinde konuştu.

"KALAN GÜN SAYISI NEREDEYSE 30"

Soylu, “Kalan gün sayısı neredeyse 30. Bu süreç içerisinde hepimizin dostlarımıza, yakınlarımıza; teşkilatımızın, kadın kollarımızın, çalışkan arılar gibi her tarafa girip bu haklı davayı anlatmaları esastır. Hep beraber kol kola vereceğimiz, bir safta namaz kılar gibi aramızdan herhangi bir şeyin sızmayacağı bir 30 güne adım atıyoruz. Her şeyi bir kenara bırakın, her şeyi. Eksiğimiz, aksağımız olabilir. Ama hiçbir şey 23 Haziran'dan sonra getirip İstanbul'un üzerinden ülkemizin ve coğrafyamızın rengini değiştirmeye çalışanlara fırsat vermekten ağır olamaz" dedi.