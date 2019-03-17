Soylu: Karadeniz evladı PKK'ya uşak olmaz, PKK'nın Azrail'i olur

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERŞİ Bakanı Süleyman Soylu Ümraniye'de konuştu.

Bakan Soylu, sabah saatlerinde Üsküdar Harem'den parti otobüsü ile çevrede bulunanları selamlayarak Ümraniye'ye geldi.

Solyu, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde toplananlara hitap ederek, “6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Gezi olaylarında u ülkede faiz 3.5-4'dü. Bugünden baktığınızda ne kadar önemli bir rakam değil mi? Ardından IMF'nin çantasını koluna vermiş, Türkiye'de göndermiştik. Artık bize pranga vuramayacaktı. 100 milyar dolarlık yatırımın önünü açtık. Bize o gün, hepimize ultimaton verdiler, Tayyip Erdoğan o zaman Başbakan'dı. 'Sen şehir hastanelerini yapamazsın, yüksek hızlı trenleri, Ey Erdoğan dünyanın en büyük tünelini, dünyanın en büyük barajını, dünyanın en büyük havalimanını yapamazsın' dediler. Yaptık mı?" dedi. YENİ ZELANDA

Süleyman Soylu, “En son Yeni Zelanda'da yaptıkları tahriklerle, İslam düşmanlığıyla beraber, en son yaptıkları olayları çok net şekilde görüyoruz. Nereye sarılırlarsa sarılsınlar bunu sağlayan batıdır. Batının İslam'a karşı, bu coğrafyaya karşı aşırı kinci, düşmanca politikalarıdır. Onun için biz güçlü olmalıyız. Onun için biz kuvvetli olmalıyız. Biz batı medeniyeti gibi değiliz. Onlar analarını, babalarını huzur evlerine bırakırlar, sahip çıkmazlar. Allah şahit, bu topraklarda şahittir, bırakın biz ana, babamıza sahip çıkmayı, mezarlarına sahip çıkan bir milletiz" diye konuştu.

VİNÇ UYARISI

Süleyman Soylu'nun konuşma yaptığı alanın hemen üzerinde çalışır durumda olan vinç için vatandaşların uyarması üzerine Bakan Soylu, “Bir şey olmaz, demirden korkan trene binmez" diye cevap verdi. “299 TANE HDP'LİYLE, PKK'LIYI BELEDİYE MECLİSLERİNE YAZDILAR"

Bakan Soylu, “299 tane HDP'liyle, PKK'lıyı İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere bütün büyük şehirlerde belediye meclislerine yazdılar. Dertleri ne biliyor musunuz? 'Siz bizim 94 tane belediyemizi alırsınız, şimdi CHP'nin Saadet Partisi'nin, İYİ Parti'nin altında biz büyük şehirlere sızalım da siz görün dünyanın kaç bucak olacağını. 'Bu tezgahı kuran Kılıçdaroğlu'dur. Önümüzdeki 4.5 yıl Türkiye'yi huzursuz etmek için, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için yapacakları çok nettir. Ben çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Benim görevim olayları önceden görmektir, yangını söndürmek değil, yangını itfaiye söndürüyor. Yangın olduktan sonra ben ne yapayım? Onun için bugün doğu ve güneydoğuda onların burunlarını çıkarmıyoruz" dedi.