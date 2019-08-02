Soylu, medya temsilcileriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 2-2,5 yıldır Edirne kara sınırından Yunanistan'a yaklaşık 8 bin FETÖ'cü geçti. Bu da yeni bir rakam. Peki bu hangi hattan geçti? Tam da o kaçak göçmen hattından geçti." dedi.

Soylu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Suriye'deki gelişmelere göre Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeli sayısının artacağını belirtti. Soylu, 2011'de yaşananların bu kadar uzun sürebileceğini kimsenin beklemediğini söyledi.

Suriye'deki bu durumun ne kadar süreceğinin kestirilemediğini ifade eden Soylu, çatışmaların sona erdirilmesi sürecinin en kısa sürede tamamlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda çok önemli adımların atıldığını dile getirdi.

Suriyeliler "ben dönmüyorum" dediğinde Türkiye'nin tavrının ne olacağının sorulması üzerine Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Suriyelilerin önemli bir bölümü geri döner. Yaptığımız araştırma ve anketlerde, 'Suriye güvenli olduğu andan itibaren ben dönerim' diyenler yüzde 65-70 civarında. Bu, onların dönebileceğini gösteriyor. Kelebek etkisi de yapacağını, daha fazla insanın döneceğini düşünüyorum. Bunların bir kısmının ikametgah vasıtasıyla Türkiye'de kalmasında da o saatten sonra bir problem olacağını düşünmem."