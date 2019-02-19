Soylu, mevkidaşı Usubov ile görüştü

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile görüştü.

"Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'a gelen Usubov ile Soylu'nun görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Soylu görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan'ın Haydar Aliyev'in de ifade ettiği gibi "tek millet, iki devlet" olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın her fırsatta Türkiye'nin yanında olmasının bu sözün ne kadar doğru bir tespit olduğunu gösterdiğini söyledi.

İkili ilişkilere paralel olarak bakanlıklar arasında da kapsamlı ve derin bir iş birliğinin mevcut olduğunu vurgulayan Soylu, Azerbaycan ve Türkiye arasında mevcut güvenlik iş birliği anlaşmaları çerçevesinde başta terörle mücadele olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelede güvenlik birimlerinin iş birliği içerisinde çalışmalarına devam ettiğinin altını çizdi.

Soylu, Azerbaycan ile olan ilişkilerde önümüzdeki dönemde de tecrübe paylaşımlarının artırılmasını ve daha kapsamlı bir şekilde devam etmesini arzuladıklarına dikkati çekerek, bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerinin ilk hedefinin Türkiye olduğunu anlattı.