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Soylu'nun açıklaması sonrası ortalık karıştı! CHP'de peş peşe istifalar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 04:56 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP ile ilgili yaptığı açıklama sonrası CHP'den 3 istifa geldi. CHP'nin il, ilçe yöneticileriyle Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal'ın açıklama yapmamasına tepki gösteren CHP'li üç belediyle meclis üyesi, partilerinden istifa etti. İstifacılardan Meclis Üyesi Şeref Balbay, "Yöneticiler ve aday, sessiz kalarak kabullendiler. Böyle bir kabullenmeyi biz kabullenmedik" dedi.

Soylu'nun açıklaması sonrası ortalık karıştı! CHP'de peş peşe istifalar!

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında geçen 11 Mart'ta İzmir'in Bayraklı ilçesinde miting yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasında CHP'nin Bayraklı Belediye Meclis üye aday listesinde PKK'lı isimlerin de bulunduğunu ileri sürdü.

Süleyman Soylu'nun bu açıklamasına CHP'li yöneticilerden cevap gelmemesi partide istifalara neden oldu. CHP'li belediye meclis üyeleri Şeref Balbay, Mustafa Karaman ve Ali Şenay 13 Mart'ta partilerinden istifa etti. İstifacı üyeler, adına açıklama yapan Şeref Balbay, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mitingde CHP listelerinde PKK adına para toplamış, içeride yatmış isimler olduğunu söyledi. PKK ile iş birliği yapılıyor iddiasına karşılık ne ilçe başkanı, ne il başkanı ne de belediye başkan adayı cevap vermedi. Biz de buna tepki olsun diye partiden istifa ettik. Bizi istifa ettikten sonra arayanlar oldu. Ancak bizi aramaları değil, iddialara kamuoyu önünde cevap vermeleri gerekirdi. Sessiz kalarak kabullendiler. Böyle bir kabullenmeyi biz kabullenmedik." (DHA)

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izmir Bayraklı CHP istifa Süleyman Soylu

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