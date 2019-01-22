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Soylu'nun 'Adam ol, sen de cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 07:01 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, proje tanıtım toplantısında bölgesel sorunlara değinerek, Hatay'ın jeopolitik ve jeostratejik olarak önemine vurgu yaptı. Savaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında soruşturma başlatıldığı açıklamasına da üstü kapalı yanıt verdi.

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve mevcut Başkan Lütfü Savaş, geçmişten bugüne yaptığı hizmetleri ve 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yapmayı vaad ettiği projeleri, Hatay Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) toplantı salonunda gerçekleştirildiği etkinlikte anlattı.

Son günlerde Türkiye´de Hatay ile ilgili birçok konuşma olduğunu kaydeden Savaş, kentin jeopolitik ve jeostratejik olarak önemine değinerek şöyle konuştu:

— Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki; Ortadoğu kaynıyor; enerji savaşlarıyla, Akdeniz kaynıyor; enerji çıkartma peşinde, bir tarafta doğal gaz bir tarafta petrol. Hatay ve Türkiye jelolojik, jeopolitik ve jeostratejik anlamda çok önemli bir yer. Ben hangi ilin belediye başkanıyım, hangi ilin kanaat önderiyim farkındayım. Bu konuşulanlar, bu gerçekler önümüzdeki süreç içerisinde mutlaka aydınlığa kavuşacaktır ama bu kavganın içinde lütfen beni görmeyin, olur mu? Babamdan ve anamdan öğrendiklerim; vatan sevgisi, devlet sevgisi beni bu polemiklerin dışında tutuyor.

'BİZ GELMEDİK KAVGA İÇİN, BİZİM İŞİMİZ SEVDA İÇİN'

Pozitif anlamda yapacak çok işlerinin ve gidecek çok yollarının olduğunu belirten Savaş, "Biz önce birbirimize sarılmaya devam edeceğiz, sonra bütün varlıklarımıza sarılacağız. Şehrimize sarılacağız, ülkemize sarılacağız ve özellikle bu Ortadoğu'nun kaotik ortamından kurtulana kadar birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

SOYLU, NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen seçim güvenlik toplantısında yaptığı konuşmada Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yerel seçimlerde Suriyelilerin durumuyla ilgili sözlerine değinerek "Madem böyle toplumu tahrik etmeye gidiyorsun, sana cevap verdik. Adam ol, sen de cevap ver" demişti.


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Süleyman Soylu CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

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