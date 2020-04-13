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Soylu'nun istifa kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor muydu? Erdoğan-Soylu arasında istifa konuşması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2020 07:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa etti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan istifasını kabul etmedi. Yaşanan bu süreç Ankara'da adeta şok etkisi yaratırken, Soylu'nun istifa kararını almadan önce Erdoğan ile görüşüp görüşmediği merak konusu oldu.

Soylu'nun istifa kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor muydu? Erdoğan-Soylu arasında istifa konuşması

Dün akşam saatlerinde AK Partili Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. İstifa haberini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Soylu, "Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın..." ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Açıklamasında istifa kararını almasında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından oluşan görüntülerin etkili olduğunu belirten Soylu, şu ifadelere yer verdi;

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun..."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Soylu'nun görevi bırakma kararının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken, beklenen haber gece yarısında geldi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir” denildi.

ERDOĞAN'IN HABERİ VAR MIYDI?

Yaşanan bu sürecin ardından İçişleri Bakanı Soylu'nun istifa kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan habersiz alıp almadığı ve ikili arasında herhangi bir görüşmenin olup olmadığı merak konusu oldu.

ERDOĞAN İLE SOYLU ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında istifa açıklamasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia etti.

Selvi, uzun bir görüşmenin ardından Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa kararı aldığını ilettiğini, Erdoğan'ın ise "gerek yok" diyerek yanıt verdiğini yazdı.

Görüşme sonunda Soylu kararından vazgeçmese de gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmeyerek birkaç saat süren tartışmalara noktayı koymuş oldu.

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