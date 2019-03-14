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Soylu: Öyle bir yazılım yaptık ki; teröristler kafalarını bile çıkaramayacak (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

FINDIKLI'DA HALKA SESLENDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Fındıklı ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Soylu: Öyle bir yazılım yaptık ki; teröristler kafalarını bile çıkaramayacak (2)

FINDIKLI'DA HALKA SESLENDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Fındıklı ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Uyuşturucu ve terörle mücadelede kararlık mesajlarını tekrarlayan Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.
'275 MAFYA ÖRGÜTÜNÜ TASFİYE ETTİK'
Terör örgütleriyle mücadele verdiklerini kaydeden Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadelede yapılan operasyonlarla, önemli başarılara imza atıldığının altını çizdi. Bakan Soylu, "Sadece bunlarla mücadele etmiyoruz. PKK'nın bir uyuşturucu trafiği var. DHKP-C, bunlarla mücadele ediyoruz. 'DHKP-C' diye bir terör örgütü var ya, gelip buralara da musallat oldular. Hiç rahatsız olmayın. DHKP-C denen o terör örgütünün Türkiye'de, il ve ilçelerde bir yöneticisi varsa, ya ölüdür ya da tutuklu. 'Okulların etrafında uyuşturucu satıcısını görürlerse bacağını kırın' dedik. Tam 57 binini kodese gönderdik. Bu konuda hiç acımayız. Hiç kimse kusura bakmasın. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık. Son iki ayda yakaladığımız eroin 2016 yılındaki yakaladığımız eroinin tamamına eşittir. Türkiye'de hırsızlıkla da büyük bir mücadele yapıyoruz. 2018 yılında yüzde 35 azalmış. Bu yıl da inşallah yüzde 25 oranına düşüreceğiz. Hırsızların, PKK'nın, DHKP-C'nin, PYD'nin, FETÖ'nün, uyuşturucuların ayağına basıyoruz. 275 mafya örgütünü tasfiye ettik sadece 2018'de. Kim milletimize musallat olursa bizzat hesabını sorarız" dedi.
'DESTEK VERİN ŞUNLARIN KAFALARINI EZELİM'
Terör örgütlerinin son çırpınışları olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "31 Mart'ta bir zafiyetle karşı karşıya kalırsak, bunlar ne yaparlar biliyor musunuz? Doğu ve Güney Doğu'da vali ve kaymakamları sokağa çıkarmazlar, küçük masum çocukların ellerine taş verirler, itibarını alt üst etmeye çalışırlar. Ben oranın psikolojisini bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum; İlk kez terörü böyle yakaladık, ne olursunuz bize 31 Mart'ta güç verin de, şunların kafalarını kafalarını ezelim. Bizim bu Kandil'in önünde başımızı eğmezsiniz değil mi? Bizi şu FETÖ şartlatanına güldürmezsiniz değil mi? Hiç merak etmeyin, bunların iflahını kesiyor, kesmeye de devam edeceğiz. Hiç endişe etmeyin" diye konuştu.
'KARADENİZ'DE, 2 TERÖRİST KALMIŞTI'
Karadeniz Bölgesi'ne sızan PKK'lı terörist gruptan çoğunun yapılan operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini hatırlatan ve bölgede son kalan 2 teröristin yaralı olarak kaçtığını aktaran Soylu, "Bu PKK'yı sakın Fındıklı'ya bulaştırmayasınız ha. Terör örgütlerini Fındıklı'ya bulaştırmazsınız değil mi? Bunlar Karadeniz'e terörist sızdırmıştı, hatırlıyorsunuz değil mi? Size sadece şu kadarını söyleyeyim, iki tane kalmıştı, kırmızısını, sarısını, yeşilini, her birisini derdest ettik. Onlar da kaçmışlar. Birisinin ayağı kopuk, birisinin gözü çıkık, kaçmışlar. Allah'ınızı severseniz bize çok güçlü destek lazım, şu önümüzdeki dönem için" dedi.

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Soylu: Öyle bir yazılım yaptık ki; teröristler kafalarını bile çıkaramayacak (2)Soylu: Öyle bir yazılım yaptık ki; teröristler kafalarını bile çıkaramayacak (2)Soylu: Öyle bir yazılım yaptık ki; teröristler kafalarını bile çıkaramayacak (2)Soylu: Öyle bir yazılım yaptık ki; teröristler kafalarını bile çıkaramayacak (2)

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