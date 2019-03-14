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Soylu: Öyle bir yazılım yaptık ki; teröristler kafalarını bile çıkaramayacak (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 23:28 | Son Güncelleme

ARSİN'DE HALKA SESLENDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesindeki mitinginin ardından, Arsin ilçesinde halka hitap etti.

ARSİN'DE HALKA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesindeki mitinginin ardından, Arsin ilçesinde halka hitap etti. Bakan Soylu, buradaki konuşmasında ezanın okunmasını beklerken, daha sonra yaptığı konuşmada, "Allah ezanlarımızı, selalarımızı minarelerimizden, semalarımızdan eksik etmesin. Allah, ezanlara hürmet eden, onlar okununca edebiyle beraber hareket eden bir millet olarak bizi ebediyete kadar intikal ettirsin. Birileri ezanın bile farkında değiller. Ezana bile hürmet etmiyorlar. Islık çalıyorlar, provokasyon yapıyorlar ve ülkemizi başka bir provokasyonun eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Gereğini yaptık ancak hala yapmaya devam ediyoruz. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bizim 50 gramlık oy pusulası gücümüz var, bizim gücümüz budur. Doğu'da ve Güneydoğu'da dik yürüyoruz ya, Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Çemçe'de, Madur'da, Hakkari'de, Şırnak'ta böyle duruyoruz ya, bilesiniz ki bu duruşumuz kendi karakterimizden, şahsiyetimizden, cesaretimizden değil, sizin verdiğiniz oydan, milli irade gücünden, demokrasidendir" dedi.

'TERÖRE BÜYÜK DARBE VURDUK'

Terör örgütünü hem psikolojik olarak çökerttiklerini hem de fiili olarak büyük darbe vurduklarını belirten Bakan Soylu, elde edilen başarılardan bahsederek şunları söyledi:

"Her yıl bu PKK terör örgütü, bizim öldürdüklerimizi kendilerine sözde şehitler albümü yapardı. Tarihinde ilk defa bu yıl, o sözde şehitler albümünü yapamadılar. Kağıtları bittiğinden değil, matbaaları olmadığından değil. O kadarını anladınız değil mi? O kadarını götürdük ki şu anda onu açıklayabilecek cesaretleri ve güçleri yok, onu açıklayabilecek durumda değiller. Terörle mücadelede son 30 yılın en düşük katılımının olduğu yılı geçtik. Katılımın tam üç katından fazlası teslimleri var. Terör örgütünü hem psikolojik olarak çökerttik hem fiili olarak büyük darbe vurduk. Bize destek verin, güç verin bunların kafalarını ezelim, bir daha milletimize musallat olamasınlar."

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