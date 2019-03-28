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Soylu: PKK'ya bomba taşıyan adamın belediye meclis üyeliğinde ne işi var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 22:43 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Şirinevler'de bulunan Ak Parti İlçe teşkilatı önünde vatandaşlara seslendi.

Soylu: PKK'ya bomba taşıyan adamın belediye meclis üyeliğinde ne işi var

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Şirinevler'de bulunan Ak Parti İlçe teşkilatı önünde vatandaşlara seslendi.
Süleyman Soylu konuşmasında, “PKK'ya bomba taşıyan adamın belediye meclis üyeliğinde ne işi var. Sancaktepe'de karakola Molotof atmış, İyi Parti'den belediye meclis üyesi olmuş kişi var. PKK'dan tutuklanmış, hüküm giymiş şimdi orada belediye meclis üyesi adayı olmuş. Akıl veriyorlar bana temiz kağıdı almış diye. Senin kafan temiz değil Kılıçdaroğlu" dedi.

"BAYRAĞIMIZA SAHİP ÇIKAN O ASLANLARA BEN NE SÖYLEYECEĞİM"
Bakan Soylu, “PKK'nın giremediği iki yer vardı. Birisi Adıyaman, birisi Şanlıurfa. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum size. Şimdi Şanlıurfa'da Ömer Öcalan ile birlikte Saadet Partililer orada belediyeyi alabilmek için dolaşıyorlar. Biz 94 tane belediyeyi almakla o zaman yanlış yaptık. Biz terörle mücadele ederken yanlış yaptık o zaman. Ben şuanda Kato'da, Gabar'da, Tendürek'de, Cudi'de, Tunceli Kutu deresinde mücadele eden, ezanımızı muhafaza etmeye çalışan, namusumuza bayrağımıza sahip çıkan o aslanlara ben ne söyleyeceğim?" şeklinde konuştu.

"YANİ FİNANSAL PARA KAZANDIKLARI HER YERDE TEPELERİNDEYİZ"
Soylu, “Terör örgütü PKK'nın 10 katrilyonluk uyuşturucusuna el koyduk. Şah damarlarını kestik. Sadece dağda tepelerine binmiyoruz. Kaçak sigaraları yüzde 21,5'dan yüzde 1.5'a düşürdük. Ondan da para kazanıyorlardı. Yani finansal para kazandıkları her yerde tepelerindeyiz. 260 ton bonzai sevk edeceklerdi. Çocuklarımızı zehirleyeceklerdi şimdi hepsini yakaladık. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik." dedi.

(FOTOĞRAF)

Soylu: PKK'ya bomba taşıyan adamın belediye meclis üyeliğinde ne işi varSoylu: PKK'ya bomba taşıyan adamın belediye meclis üyeliğinde ne işi var

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