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Soylu: Rakı Festivali, geleneklerimize uygun değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 19:48 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Valilik tarafından yasaklanan Kebap ve Şalgam Festivali'ne ilişkin, "Yasaklanan festival, Kebap ve Şalgam Festivali değil, Rakı Festivali.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Valilik tarafından yasaklanan Kebap ve Şalgam Festivali'ne ilişkin, "Yasaklanan festival, Kebap ve Şalgam Festivali değil, Rakı Festivali. Ne geleneklerimizle, ne de herhangi bir durumla örtüşebilir değildir" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçe görüşmeleri ele alındı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, görüşme sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Adana'da yasaklanan Kebap ve Şalgam Festivali'ni sordu. Özel, "Adana'da 2010 yılından beri bir festival yapılıyor. Kimsenin cebinden beş kuruş çıkmıyor. Ne Belediye, ne Valilik, ne Turizm Bakanlığı. 1 milyon kişi geliyor Adana'ya ve Kebap ve Şalgam Festivali'nde bütün Adana sokakları festivale dönüşüyor. Bugüne kadar kayda değer tek bir olay olmamış. Oteller dolu, komşu illerin otelleri dolu. Biraz önce konuştular, aktardılar. Telefonda esnaf ağlıyor. Geçen sene de Valilik bu festivali yasaklamış ama festival fiilen gerçekleşmiş" deyip, festivalin neden yasaklandığını sordu.
'GELENEKLERİMİZE UYGUN DEĞİL'
"Adana'da şu anda 'Kebap ve Şalgam Festivali' diye bir festivalin söz konusu değil" diyen Soylu şöyle konuştu:
"Niye değil? Maalesef yani ne kadar geleneklerimize uygun bilmiyorum ama şurada 2015'te var, burada 2019'da var, bahsettiğiniz festival bu olsa gerek Adana Dünya Rakı Festivali. Şimdi, bu konuda Valiliğin Rakı Festivali'ne bir yasağı söz konusu. Zannediyorum, bu Rakı Festivali'ne yasağı koyduktan sonra meseleyi Kebap ve Şalgam Festivali'ne döndürmüş olabilirler. Yine, bundan kısa bir süre önce Türkiye'den herkesin katıldığı, tam da Adana'yı ifade eden bir Adana Lezzet Festivali oldu. Adana'nın bütün sivil toplum kuruluşlarının, bu konudaki tüm paydaşların katıldığı festival, 4- 6 Ekim tarihlerinde oldu. Bu her yıl da yapılıyor ve her yıl da görkemli yapılıyor ama zannediyorum bir bilgide eksiklik söz konusu. Eğer bahsedilen Rakı Festivali ise bu Rakı Festivali'ne Adana Valiliği geçen yıl da yasak koydu, bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde, göreneklerimizde, ananelerimizde ne de herhangi bir durumla örtüşebilir değildir. Ama yasak konulduktan sonra, eğer mesele Kebap ve Şalgam Festivali'ne dönmüşse onu bilmiyorum."

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