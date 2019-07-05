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Soylu: Reyhanlı'da el yapımı patlayıcı kullanıldığını düşünüyoruz

05.07.2019 19:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta meydana gelen patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğunu açıkladı.

Patlamada 3 Suriyeli hayatını kaybetti.Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seyir halindeki bir aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunun için laboratuvar çıktılarına ihtiyacımız var. Oradaki sonuçlara ihtiyacımız var. 3'ünün de kimliği belli. 3'ü de geçici koruma kapsamında, geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. 2'si hayatını kaybetti, 1'i şu anda ağır yaralı" diye konuştu. Ancak daha sonra üçüncü Suriyeli'nin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler derlendiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Soylu, "Etrafta herhangi bir hasar söz konusu değildir. En yakınındaki arabada bile en ufak bir hasar söz konusu değil. İlgili tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve bomba yüklü olabileceği ifade edilen Suriye plakalı ikinci bir otomobilin de bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

"Terörle bağlantısı olabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, araçta ölenlerin Suriyeli olduğunu söylemişti. İstanbul'daki bir camide kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde" demişti.

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te araçlara yerleştirilen bombalarla düzenlenen iki ayrı saldırıda toplam 52 kişi yaşamını yitirmişti.

DHA/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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