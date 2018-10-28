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Soylu sınırdayken bir terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 18:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakale ilçesinde Suriye sınırında incelemelerde bulunduğu sırada güvenlik güçleri, sınır hattında PKK/PYD'li bir teröristi etkisiz hale getirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şanlıurfa Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde incelemeleri esnasında, sınır hattında PKK/PYD'li bir terörist etkisiz hale getirildi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Soylu, sınıra sıfır noktadaki Savaş Hudut Karakolu gözetleme kulesinde ilgili komutanlardan bilgi aldı.

Soylu'nun "sınır hattında bir şeyler görebiliyor muyuz?" sorusu üzerine komutan, "Görüntü vermiyorlar, gördüğümüz anda etkisiz hale getiriyoruz." yanıtını verdi.

Karakol çıkışında ise aynı komutanın "Şu anda sınır hattında bir teröristi etkisiz hale getirdik." demesi üzerine Soylu, bölgedeki güvenlik güçlerini tebrik etti.

Daha sonra Soylu, Akçakale Gümrük Kapısı yakınlarında konvoyuna sevgi gösterisinde bulunan, aralarında çocukların da bulunduğu grubu görünce aracından inerek yanlarına gitti.

Çocuklar ellerindeki bir metrelik tahtaya "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sizi seviyoruz" yazdıkları görüldü. Duygulanan Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Bölgedeki vatandaşların ikram ettiği yöresel kahve olan mırradan içen Soylu, ilçenin Öncül Mahallesi'nde ise Akçakale Geçici Barınma Merkezi'nde görev yapan çalışanların da talep ve sorunlarını dinledi.

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Akçakale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye sınırı Şanlıurfa terörist

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