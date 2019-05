Soylu STK temsilcileri ve muhtarların sahur programına katıldı

Bakan Soylu, kendisinin de İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyüdüğünü ifade ederek, "Aynen Esenyurt gibi Siirt'ten Adıyaman'a, Ordu'dan Samsun'a, Kars'tan Malatya'ya, Sivas'a Bitlis'e kadar her vatandaşımız bir arada Gaziosmanpaşa'da yaşıyorlar. Bunu niçin anlatıyorum. İstanbul şöyle bir şehir; herkesi bir masanın etrafında toplayabilen bir şehir. Kimseyi ötekileştirmeyen, dışlamayan bir şehir. İstanbul, kendi medeniyetini gizlemeyen, hasır altı etmeyen bir şehir. Herkese kendi medeniyetini ve kendi geldiği anlayışı ve kültürü ortaya çıkarma fırsatı verebilen bir şehir." sözlerini sarfetti.

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika Birleşik Devletleri seçim sabıkalısıdır. Kazanan başkanı kazandırmadılar. Her türlü kendi halklarına operasyonu yaparlar." dedi.

Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Anadolu'dan İstanbul'a gelen insanları, birtakım kesimler kabul etmeyerek bu kişileri ötekileştirdi. Kimi zaman inancımıza, kimliğimize, etnik kökenimize, bakışımıza kabahat bulanlar, eciş bücüş bizi yaftalayanlar, bazen kuru kalabalıklar, bazen kara kalabalıklar, bazen düşükler, kuyruklular diye yaftalayanlar 1994'te sayın Erdoğan belediye başkanı seçildiği zaman, 'artık İstanbul'da başı açık olanlar, etekliler sokaklarda rahat gezemeyecekler, otobüslere hiç binemeyecekler' dediler. Bugün olduğu gibi dedikodu mekanizmaları o gün de sosyal medya olmadığı halde aynı anlayışla kutuplaştırıcı söylemlerle hareket etti. Ama ne oldu aradan 25 yıl geçti, size anlattığım tablonun dışında birşey olmadı. Belediye hizmetlerinden kaynaklanan ayrıştırma ve ötekileştirme olmadı."

Dünyada seçim sabıkalı ülkelerin başında ABD'nin geldiğini vurgulayan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri seçim sabıkalısıdır. Kazanan başkanı kazandırmadılar. Her türlü kendi halklarına operasyonu yaparlar. Bizim seçim için 'not aldık' dediler. Yani biz kötü bir şey yaptık. O da bizim ağabeyimiz o varken yapmamamız lazımmış, o da bizim için not almış. Bir daha yapma diye. Şimdi bu, bugün işlemiyor. Ama dün işliyordu biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz hem de dün farklı işliyordu Türkiye'de. Herkesi harekete geçiriyorlardı. Harekete geçirdiklerini biliyorsunuz; medya, iş camiası, ardından ordumuz hepsini herşeyi.. Bütün beşli, onlu çetelerin tamamını harekete geçiriyorlardı.