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Soylu, Sultangazi'de muhtarlarla bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

 İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de muhtarlarla bir araya geldi.

İdris TİFTİKCİ / İstanbul, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de muhtarlarla bir araya geldi. Bakan Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmasında, "Binali Ağabey kime ne yaptı da gittiği yerde aynı 28 Şubat sürecindeki gibi bir muameleyle karşı karşıya kaldı. Binali Ağabey 17 yıldır bu ülkede bilinen İstanbul'da çalışan Başbakanlık yapmış, Ulaştırma Bakanlığı yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış kimseyi ötekileştirmemiş, bir çok önemli projenin altına imza atmış... Bir tarafta böyle bir yapı var, seçmen olarak oy vereceğiz. Bir tarafta da şöyle bir yapı var; Beylikdüzü'nde ne oldu da biz duymadık. Ne yapıldı da biz duymadık. Bir tane vadi yapılmış, vadiyi yapan da bizim arkadaşımız Yusuf Uzun. Bunlar cilasını atmışlar. Bizim duymadığımız ne yapmışlar" şeklinde konuştu.
Soylu, endişesinin İstanbul'un ideolojik kavganın merkezi haline getirilmesi olduğunu belirterek, "Benim endişem İstanbul'un siyasi kavga haline getirilmesi ve oradan Türkiye'ye bir istikrarsızlık kapısı açılması" şeklinde konuştu.

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