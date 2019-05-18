HABER

Soylu, Sultangazi'de muhtarlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de muhtarlarla bir araya geldi.

İdris TİFTİKCİ / İstanbul, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de muhtarlarla bir araya geldi. Bakan Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmasında, "Binali Ağabey kime ne yaptı da gittiği yerde aynı 28 Şubat sürecindeki gibi bir muameleyle karşı karşıya kaldı. Binali Ağabey 17 yıldır bu ülkede bilinen İstanbul'da çalışan Başbakanlık yapmış, Ulaştırma Bakanlığı yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış kimseyi ötekileştirmemiş, bir çok önemli projenin altına imza atmış... Bir tarafta böyle bir yapı var, seçmen olarak oy vereceğiz. Bir tarafta da şöyle bir yapı var; Beylikdüzü'nde ne oldu da biz duymadık. Ne yapıldı da biz duymadık. Bir tane vadi yapılmış, vadiyi yapan da bizim arkadaşımız Yusuf Uzun. Bunlar cilasını atmışlar. Bizim duymadığımız ne yapmışlar" şeklinde konuştu. Soylu, endişesinin İstanbul'un ideolojik kavganın merkezi haline getirilmesi olduğunu belirterek, "Benim endişem İstanbul'un siyasi kavga haline getirilmesi ve oradan Türkiye'ye bir istikrarsızlık kapısı açılması" şeklinde konuştu.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Hakkari'de mayısta kayak keyfiHakkari'de mayısta kayak keyfi
Fırat Nehri’nde oltaya 83 kiloluk dev Turna balığı takıldıFırat Nehri’nde oltaya 83 kiloluk dev Turna balığı takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Tel Rıfat’taki terör hedefleri vuruldu

Tel Rıfat’taki terör hedefleri vuruldu

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.