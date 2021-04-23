Soylu: Thodex’in sahibinin 31 milyon lirasına el konuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 391 bin kişinin işlem yaptığı kripto para platformunun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı iddiasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, "Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Onu da biliyoruz. Onu da oradan teyit ettik. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Tabi bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki ve idari tedbirler alındı" dedi.

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