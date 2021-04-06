Soylu: Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık

Soylu, CHP'ye işaret ederek "hangi siyasi partiyle yoğunluklu bağlantı kurdukları çok açık" diye konuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli amirallerin yayınladığı Montrö bildirisiile ilgili A Haber kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı.

Soylu, bildiriye ilişkin olarak "104 general bir araya gelecekler ve hükümete bir çerçeve çizecekler, bir vesayet odağı oluşturmak isteyecekler, biz de diyeceğiz ki 'Bunda bir şey yok. Ne olacaktı?' Kusura bakmayın, Türk demokrasisi, siyaseti o saf olduğu dönemden çıktı. Demokrasinin, siyasetin ve milletin dışında hiçbir şey beklemeyiniz. Bu, Türkiye'ye bir şey kazandırmaz. Rekabeti, korakor yapalım hep beraber, ne gerekiyorsa ortaya koyalım ama burada CHP bu meseleye sahip çıkıyorsa, bu meseleyi demokrasi adına savunanları küçümsüyorsa, bir oyun içinde olduğunu iddia ediyorsa bu tarihin bunlara herhangi bir ders vermediğinin en önemli delili olarak duracaktır" ifadelerini kullandı.

Bildiriyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Soylu, "CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net" ifadelerini kullandı.