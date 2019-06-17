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Soylu Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tüm Otobüsçüler Federasyonunu ziyaret etti.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tüm Otobüsçüler Federasyonunu ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarında bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nu (TOFED) ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitler Otogarı Konferans Merkezi'nde konuşma yapan Süleyman Soylu "İstanbul'da bir 112 merkezimiz var. Sabah oraya gittim, orada bir iş yapıyoruz. Bayramda kazalarda yüzde elli bir azalış söz konusu. Yaya trafiği ile ilgili bir adım attık kanun çıktı çıkalı yüzde 37 yaya trafiğinde ölümlerde azalış var. 1 Ocak ile 31 Mayıs arasında yaklaşık yüzde 39 oranında trafik kazası ölümlerinde azalış meydana geldi. Bu önemli bir rakam. 2017 sonu itibariyle trafik kazalarında verdiğimiz ölüm 7 bin 427 idi. Bu orta ölçekli bir Anadolu kasaba eder. Yani her yıl bir kasabayı kaybediyoruz. Şimdi 2018 yılı itibariyle 6 bin 675'e düştü. Şu 6 ay yüzde 35 seviyesinde, önümüzdeki 6 ay sıkar ve yüzde 30-yüzde 25 seviyesinde bırakırsak bu seviyeyi bin 500- bin 200 vatandaşımızın az ölümü demektir" dedi. Soylu Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayınıyla ilgili "Dün akşam anlatıyor. Cebinden yirmi lira çıkardı. Bunun dörtte biri sahte diyor. Cebinde yirmi lira var. Dört tane 5 lira ise bunun bir tanesi sahte bunun üçü sahte değil. Ama akıl oyunlarıyla beraber, zarfın içerisindeki 4 oy pusulasına hiç bir itirazımız olmadı. Masum o oylar. İş oylar tasnif edilmeye başlandıktan sonra.." diye konuştu. Soylu "İkide bir soruyor İmamoğlu, senin İstanbul'da ne işin var. O zannediyor ki, ben sadece Ankara'da koltuğumdan İçişleri Bakanı olarak sorumluyum. Güneydoğuya gittiğim zaman hiç sormadın senin oralarda ne işin var? Benim İstanbul'da işim var. İstanbul'un kararı başımızın üstündedir. Ben lafımı karnımda taşımıyorum. Vebali var. Söylemek zorundayız. Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor. Ben onun için buradayım" dedi

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