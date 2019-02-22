Soylu: Türkiye'de afet konusunda önemli mesafe kaydettik (2)

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTİRMEZSEK ADAM DEĞİLİZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti’nin Çubuk'taki Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış törenine katıldı ve esnaf ziyaretinde bulundu. Açılış programında konuşan Soylu, sabah komutanların geldiğini belirterek, "Ülkenin her tarafından gelen 500 jandarma komutanımız ve genel komutanlarımız, yaklaşık 2 gün Ankara’da kalacaklar. Bu sabah onlarla geçen yılı değerlendirdik ve 2019 yılı hedeflerini koyduk. Her birinin gözünde, 'biz bu terör örgütünü bitirmezsek adam değiliz' diye sadakat var" dedi.

'ÇIKAR ÇIKMAZ AVLAMAZSAK NAMERDİZ'

Türkiye'de önceden 15 bin terör örgütü mensubu bulunduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Şu anda 700 terörist kaldı. Hepimizin ortak derdi ne biliyor musunuz, fare gibi kaçmışlar arıyoruz, inlerine girmişler, kış boyu çıkmamak için birbirlerine yemin etmişler ama biz de onları bekliyoruz, çıkar çıkmaz avlamazsak namerdiz. Yıllardır bu ülkenin büyümesini engellemeye çalışan, kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanlara namus ve şeref sözü veriyoruz, eğer burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz" diye konuştu.