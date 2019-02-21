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Soylu: Türkiye'de afet konusunda önemli mesafe kaydettik (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 22:58 | Son Güncelleme

SOYLU ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çubuk’ta STK temsilcileri, muhtarlar ile şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

SOYLU ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çubuk’ta STK temsilcileri, muhtarlar ile şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Programda konuşma yapan ve HDP’ye ağır eleştirilerde bulunan Soylu, şunları söyledi:

"Bilmenizi istiyorum ki; HDP legal bir siyasi partidir diyenler, yanılıyorlar. Eğer bunu yakınlarımız söylüyorsa, onlar da yanılıyorlar. Kandil’in koruduğu adamlar, Kandil’le ortaklaşa bir şekilde bu ülkede yeniden Doğu ve Güneydoğu’da gecenin saat birinde, ikisinde bir anne ile kızının rahat rahat sokaklara çıkmasını ve huzurun bulunduğu bir anlayışın ortadan kalkmasını istiyorlar. Yeniden PKK’ya 14 yaşındaki çocuklar gelsin istiyorlar. Ayaklarını masanın üzerine atıp ‘Gel bakalım benim sigaramı yak’ diyen Ahmet Türk'e bu ülkenin belediyelerini teslim eden ve Kandil’in emrine verenlerle beraber kol kola yürüyerek, ittifak yapacaklar. Ankara’yı, İstanbul’u ve İzmir’i kazanacaklar, ondan sonra da, ‘Yolda yürüyorum ve ben bu ülkeyi yönetmeye talibim’ diyecekler. Hadi oradan, bu milletin sizin palavralarınıza karnı tok."

Görüntü dökümü:
- Soylu'nun konuşması
- Vatandaşlarla tokalaşmasından görüntü
- Vatandaşlardan görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Arda ERDOĞAN/ANKARA-DHA

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