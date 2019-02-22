HABER

Soylu: Türkiye'de afet konusunda önemli mesafe kaydettik (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:44 | Son Güncelleme

SOYLU ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çubuk’ta STK temsilcileri, muhtarlar ile şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

SOYLU ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çubuk’ta STK temsilcileri, muhtarlar ile şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Programda konuşma yapan ve HDP’ye ağır eleştirilerde bulunan Soylu, şunları söyledi:

"Bilmenizi istiyorum ki; HDP legal bir siyasi partidir diyenler, yanılıyorlar. Eğer bunu yakınlarımız söylüyorsa, onlar da yanılıyorlar. Kandil’in koruduğu adamlar, Kandil’le ortaklaşa bir şekilde bu ülkede yeniden Doğu ve Güneydoğu’da gecenin saat birinde, ikisinde bir anne ile kızının rahat rahat sokaklara çıkmasını ve huzurun bulunduğu bir anlayışın ortadan kalkmasını istiyorlar. Yeniden PKK’ya 14 yaşındaki çocuklar gelsin istiyorlar. Ayaklarını masanın üzerine atıp ‘Gel bakalım benim sigaramı yak’ diyen Ahmet Türk'e bu ülkenin belediyelerini teslim eden ve Kandil’in emrine verenlerle beraber kol kola yürüyerek, ittifak yapacaklar. Ankara’yı, İstanbul’u ve İzmir’i kazanacaklar, ondan sonra da, ‘Yolda yürüyorum ve ben bu ülkeyi yönetmeye talibim’ diyecekler. Hadi oradan, bu milletin sizin palavralarınıza karnı tok."

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündelerAFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündeler
Mevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus Mübadelesi’nin 96. yılı anısına düzenlenen geceye katıldıMevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus Mübadelesi’nin 96. yılı anısına düzenlenen geceye katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray Benfica'yı salladı ama yıkamadı

G.Saray Benfica'yı salladı ama yıkamadı

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Dikkat! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Dikkat! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Heyelan riski üzerine evler boşaltıldı

AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündeler

Günlük burç yorumları 22 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

TSK'da büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.