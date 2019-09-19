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Soylu: Türkiye’deki Suriyeli sayısı 3,6 milyonu aştı

19.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de geçici koruma statüsüyle 3 milyon 600 bin Suriyeli yaşadığını, şimdiye kadar 354 bininin geri dönüş yaptığını açıkladı.

Soylu: Türkiye’deki Suriyeli sayısı 3,6 milyonu aştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 600 bini aştığını açıkladı. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ilkokuldaki okullaşma oranının yüzde 96,3 olduğunu belirten Soylu, bu oranın mülteciler için dünya genelinde yüzde 61 seviyesinde olduğuna işaret etti.

Yakalanan düzensiz göçmen sayısındaki artışa da dikkat çeken Bakan Soylu, 2018 genelinde 268 bin düzensiz göçmen yakalanırken, bu yılki sayının şimdiden 270 bini aştığını kaydetti.

354 bin Suriyeli geri döndü

Türkiye'nin düzenli göç yönetimindeki "geri göndermeme" ilkesine sadık olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla oluşturulan "güvenli" bölgeye şimdiye kadar 354 bin Suriyelinin gönüllü olarak dönüş yaptığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve İran liderleri Vladimir Putin ve Hasan Ruhani ile Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilen üçlü zirve sonrası yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla oluşturulan alana işaretle "sadece dört bin kilometrekarelik alana 360 bin mültecinin geri döndüğünü, Deyrizor ve Rakka'ya kadar inebilmeleri durumunda 3 milyonu aşkın sığınmacının geri dönebileceğini" söylemişti.

DW/BK,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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