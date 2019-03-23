HABER

Soylu: Ülkemde terörün kökünü kazıyacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sefaköy Fevziçakmak Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Soylu: Ülkemde terörün kökünü kazıyacağız

Gökhan ÇELİK-Güven USTA İSTANBUL(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sefaköy Fevziçakmak Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Soylu konuşmasında "Türkiye önümüzdeki dönemde büyüyecek, Türkiye bu dönemde güçlü adım atacak, ekonomi gürül gürül olacak. Yerli milli üreteceğiz. Ülkemde terörün kökünü kazıyacağız." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de vatandaşlarla buluştu. Bakan Soylu'ya AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz de eşlik etti. Bakan Soylu, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda seçim otobüsünden esnaf ve vatandaşlara seslendi. Türkiye'nin kardeşliğini bozmaya çalışanlara sınırların içinde ve dışında müsaade etmeyeceklerini belirten Soylu, "Biz daha önce ittifak yapmadık. Neden şimdi ittifak yapıyoruz. Çünkü 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Önümüzde ilk defa 4 buçuk yıl seçim olmayacak. Türkiye önümüzdeki dönemde büyüyecek, Türkiye bu dönemde güçlü adım atacak, ekonomi gürül gürül olacak. Yerli milli üreteceğiz. Ülkemde terörün kökünü kazıyacağız. Kalmayacak bu musibet artık." dedi.

"MİLLETE MUSALLAT OLANA MUSALLAT OLURUM"
Soylu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da 2017'de günde 78 hırsızlık oluyordu. Bir yılda bunu 40'a düşürdük. İstanbul'da bekçi sayısı 5 bin olacak. Karakollarımıza da takviye yapıyoruz. 5 bin polis daha vereceğiz İstanbul'a. Aynı zamanda, her karakolumuza güven masası diye bir masa oluşturduk. 2 bin 500 kadın polis alacağız ve vatandaşa en güzel şekilde hizmet edecek. Bir anne çocuğunu okula gönderdiği zaman aklı geride kalmayacak. 2018 yılında 275 mafyayı çökerttik. Millete musallat olana, musallat olurum."
(FOTOĞRAF)

Soylu: Ülkemde terörün kökünü kazıyacağızSoylu: Ülkemde terörün kökünü kazıyacağızSoylu: Ülkemde terörün kökünü kazıyacağız

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Eşinin zincirle boğduğu kadın toprağa verildiEşinin zincirle boğduğu kadın toprağa verildi
Dündar: “Bunlar baharı göremeyecekler”Dündar: “Bunlar baharı göremeyecekler”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.