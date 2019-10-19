Soylu ve 81 ilden gelen muhtarlar Anıtkabir’i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin 81 ilden İçişleri Bakanlığının misafiri olarak Ankara’ya gelen muhtarlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geçti.

Soylu ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Soylu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Soylu, deftere şu satırları yazdı:

"Aziz Atatürk. Devlet geleneğimizin ve demokrasimizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık, iki asra yaklaşan mazisinin verdiği tecrübe ve birikimle bugün de sosyal hayatımızın merkezindedir, önemini korumakta ve hatta artırmaktadır.

Zatıalinizin, aziz milletimizin iradesine ve gücüne inanarak verdiğiniz mücadelenin de her noktasında en önde yer alan muhtarlarımız; dün olduğu gibi 21. yüzyıl Türkiye'sinde de kalkınmanın, millet-devlet bütünleşmesinin, demokrasiye sahip çıkmanın, milletin sesi olmanın öncüleri olarak toplumsal hayatımızın merkezindeki ayrıcalıklı yerini korumaktadır.