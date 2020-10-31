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Soylu ve Kalın Corona Virüsüne Yakalandı

31.10.2020 19:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Corona virüsüne yakalandıklarını açıkladı

Soylu ve Kalın Corona Virüsüne Yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Corona virüsüne yakalandıklarını açıkladı.

Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisiyle birlikte eşi ve kızının da Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

Açıklamasında Soylu, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Corona virüsüne yakalandığını Twitter üzerinden duyurdu.

Kalın, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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