Soylu ve Kurum soruları yanıtladı 1

Gökhan ÇELİK - GÜven USTA / İstanbul, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da çöken binayla ilgili son durumu içeren açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından Bakan Soylu ve Kurum gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, "10 katlı bina aslında 3 katlı mıydı ve gözden nasıl kaçmış?" sorusuna, "Ruhsat projesi 3 katlıydı. Gerekli tespitler yapılıyor. Şu an bizim için acil olan yıkılan bina altında kalan vatandaşlarımız. Yapılan tespitlerle gerekli işlemler yapılacaktır. Bizim buradan vatandaşlardan talebimiz. Burada oturan vatandaşlarımız bölgedeki riskli binaları bakanlığımıza başvurarak ücretsiz olarak riskli yapı tespitlerini yaptırmalarıdır. Bu tespitlere göre de hareket edeceğiz" şekline yanıt verdi.

"ENKAZ ALTINDA ULAŞTIĞIMIZ KİŞİ MUHTEMELEN YAŞAMIYOR"

Bakan Soylu ise kendisine yöneltilen, "Konuşmanız sırasında, enkaz altında bir kişiye daha ulaşıldığını ve bir saat içinde de o kişiye ulaşacağınızı söylediniz. Acaba herhangi bir ses duyarak mı yeri tespit ettiniz, yaşayıp yaşamadığına dair bir bilgi var mı?" sorusuna, "Enkaz altında ulaştığımız kişi muhtemelen yaşamıyor" yanıtını verdi.