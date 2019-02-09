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Soylu ve Kurum soruları yanıtladı 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 20:14 | Son Güncelleme

 İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da çöken binayla ilgili son durumu içeren açıklamalarda bulundu.

Gökhan ÇELİK - GÜven USTA / İstanbul, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da çöken binayla ilgili son durumu içeren açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından Bakan Soylu ve Kurum gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, "10 katlı bina aslında 3 katlı mıydı ve gözden nasıl kaçmış?" sorusuna, "Ruhsat projesi 3 katlıydı. Gerekli tespitler yapılıyor. Şu an bizim için acil olan yıkılan bina altında kalan vatandaşlarımız. Yapılan tespitlerle gerekli işlemler yapılacaktır. Bizim buradan vatandaşlardan talebimiz. Burada oturan vatandaşlarımız bölgedeki riskli binaları bakanlığımıza başvurarak ücretsiz olarak riskli yapı tespitlerini yaptırmalarıdır. Bu tespitlere göre de hareket edeceğiz" şekline yanıt verdi.

"ENKAZ ALTINDA ULAŞTIĞIMIZ KİŞİ MUHTEMELEN YAŞAMIYOR"

Bakan Soylu ise kendisine yöneltilen, "Konuşmanız sırasında, enkaz altında bir kişiye daha ulaşıldığını ve bir saat içinde de o kişiye ulaşacağınızı söylediniz. Acaba herhangi bir ses duyarak mı yeri tespit ettiniz, yaşayıp yaşamadığına dair bir bilgi var mı?" sorusuna, "Enkaz altında ulaştığımız kişi muhtemelen yaşamıyor" yanıtını verdi.

"ENKAZ ALTINDA KAÇ KİŞİNİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Süleyman Soylu, "Enkaz altında kaç kişi var?" sorusuna da, "Baştan beri bir rakam vermedik. İlk başta sayın valimiz binadaki sayıyı Sayın Valimiz verdi. Ama bir binaya gelmiştir, 2 binada olduğunu düşünüp ama binada olmayan öğrenciler var. Biz bunu dün tespit ettik. Biz toplam sayıyı biliyoruz ama hayatın doğal akışına yönelik gelen oluyor çıkan oluyor. O esnada sokaktan geçenler var, arabanın arkasından geçenler var. Biz aslen sayıyı biliyoruz. Ama ne sizi yanıltmak ne de kamuoyunu yanlış bir bilgi vermemek adına bu konuda, olayın başından itibaren enkaz altında kaç kişinin kaldığını söylemedik. Yine aynı tutarlılığımıza devam etmek istiyoruz" şeklinde cevapladı.

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