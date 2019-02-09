SOYLU VE KURUM SORULARI YANITLADI

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"Biz aslen sayıyı biliyoruz. Ama ne sizi yanıltmak ne de kamuoyunu yanlış bir bilgi vermemek adına bu konuda, olayın başından itibaren enkaz altında kaç kişinin kaldığını söylemedik. Yine aynı tutarlılığımıza devam etmek istiyoruz"

Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: Güven USTA / İstanbul, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da çöken binayla ilgili son durumu içeren açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından Bakan Soylu ve Kurum gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, "10 katlı bina aslında 3 katlı mıydı ve gözden nasıl kaçmış?" sorusuna, "Ruhsat projesi 3 katlıydı. Gerekli tespitler yapılıyor. Şu an bizim için acil olan yıkılan bina altında kalan vatandaşlarımız. Yapılan tespitlerle gerekli işlemler yapılacaktır. Bizim buradan vatandaşlardan talebimiz. Burada oturan vatandaşlarımız bölgedeki riskli binaları bakanlığımıza başvurarak ücretsiz olarak riskli yapı tespitlerini yaptırmalarıdır. Bu tespitlere göre de hareket edeceğiz" şekline yanıt verdi.