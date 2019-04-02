Soylu ve Varank AK Parti il binasından ayrıldı

Soner HASIRCIO\u011eLU \/ \u0130STANBUL,(DHA) \u0130\u00c7\u0130\u015eLER\u0130 Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank, Ak Parti \u0130stanbul \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 binas\u0131ndan saat 03.00 s\u0131ralar\u0131nda ayr\u0131ld\u0131.\n(FOTO\u011eRAFLI)PARTNEREvsiz kalan \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z yar\u0131 \u00e7\u0131plak kamp yaparken yakaland\u0131!Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, AK Parti il binas\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131Kad\u0131k\u00f6y'de korkun\u00e7 olay! Sesleri duyan polisi arad\u0131!
Okuyucu Yorumları 0 yorum