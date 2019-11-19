Soylu: Yabancı İŞİD'liler yıl sonuna kadar iade edilecek

Reuters haber ajansına açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'deki yabancı IŞİD şüphelilerinin çoğunun yıl sonuna kadar ülkelerine iade edileceğini söyledi.

Soylu, iade işlemlerinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin kesin süre verilemeyeceğini, şüphelilerin durumlarına göre iadelerin gerçekleştirileceğini belirtti. İçişleri Bakanı, bu hafta içinde aralarında İrlanda ve Hollanda vatandaşlarının da bulunduğu altı ya da yedi IŞİD şüphelisinin ülkelerine gönderileceğini kaydetti. Süleyman Soylu, "Sanırım yıl sonuna kadar büyük bir bölümünü ülkelerine göndermiş olacağız" dedi.

Türkiye'nin resmi verilerine göre ülkede 737'si yabancı uyruklu olmak üzere yaklaşık bin 200 IŞİD zanlısı bulunuyor. Ankara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekâtı sırasında yabancı uyruklu 287 IŞİD zanlısının yakalandığını açıklamıştı.

İsveç Türkiye’den sınırdışılara hazırlanıyor

Öte yandan İsveç Güvenlik Servisi analistlerinden Ahn-Za Hagström, İsveç radyosuna yaptığı açıklamada teşkilatın Türkiye’nin sınırdışı edeceği IŞİD şüphelileri için hazırlık başlattığını söyledi.