Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildi (2)

‘SANDIKLA, DEMOKRASİYLE HADLERİNİ BİLDİRDİNİZ’ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’nde AK Parti’nin seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Burada seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, vatandaşların Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlere, 50 gramlık oy pusulası ile gereken cevabı verdiğini belirterek, şunları söyledi: "Şiddetle değil, baskıyla değil, ayaklanarak değil, sandıkla demokrasi ile oyla hadlerini bildirdiniz. Çatlasın da patlasınlar. Bugün bizim Türk mühendislerimiz insansız hava aracı, ATAK helikopteri yapıyor. 1-1.5 sene önce Zeytindalı Harekatı yaparken Amerika’dan bomba istedik de ‘Senatomuz size veremiyor’ dediler. Bizim Türk mühendislerimiz onu da üretti. Bombaları da başınıza çalın mühimmatları da başınıza çalın. Bizim insanımız dünkü Türkiye’de değil. Dünya’nın en büyük havalimanını yaptık. Şimdi Ankara’da, Mersin’de, Yozgat’ta bütün dünyayı kendimize hayran bırakacak, vatandaşımızı 5 yıldızlı lüks otellerde ağırlayacak gibi ağırlayacak şehir hastaneleri yaptık. Tabi Türkiye’nin büyümesini istemezler. Hiç isterler mi? Onlar lüks hastanelerde tedavi görecekler, vatandaşımız akşam saat 8’de kuyruğa girecek üzerinde battaniye sabaha kadar hastanenin önünde titreyecek doktoru bir 5 dakika görebilir miyim diye. Bu manzaraları çok yaşadık. Bu ülkede 155’i arardı vatandaşımız ‘ne olursunuz buraya polis gönderir misiniz?’ dediğinde telefonun öteki tarafındaki de derdi ki: ‘Gönderelim ama arabamızın benzini yok’ Unuttuk mu bugünleri?"

‘TENDÜREK’TEN AĞRI DAĞI’NA KADAR ADIM ATMADIĞIMIZ YER YOK’

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: "15 bin terörist vardı dağlarda, şimdi sadece 700 tane kaldı. Neymiş Apo için HDP’li milletvekilleri yürüyecekmiş. ‘Yürütürsek adam değiliz’ dedik, betona oturdular mı? Sen milletin milletvekili değilsin. Seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil’in milletvekilisin. PKK’nın vekilisin. PKK’nın uşağı ve oyuncağısın. Talimatı dün sözde eş başkanları verdi. Neymiş Kürdistan’ta HDP’ye PKK’ya oy verecekler, batıda da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceklermiş. 30 defa Hakkari’ye gitmişiz. Sadece Şırnak, Mardin, Batman, Diyarbakır, Ağrı, Kars.. Gabar’dan Cudi’ye kadar ayak basmadığımız yer yok. Tendürek’ten Ağrı dağına kadar adım atmadığımız yer yok. Oralara sadece cesaretimizle, karakterimizle değil sizin verdiğiniz rey ile oy ile gidiyoruz"

‘YILBAŞINDAN BUGÜNE KADAR 15 TONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİK’

Yılbaşından bugüne kadar 15 buçuk tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Soylu, şöyle konuştu: ‘’Kandil’in önünde boynumuzu eğik bırakmayın. Türkiye’nin önü kapansın diye çabalayanlara bizi mağlup ettirmeyin. Bizim gücümüzden almayın. Şu önümüzdeki 4 buçuk yılda seçim yok. Allah’ın izniyle Türkiye’yi bugüne kadar nasıl sıçratmışsak Türkiye’yi yine hep beraber iradenizle uçuralım da görsünler. Tarihimizde böyle bir rakam yok. 7 ton esrar, 1 buçuk ton eroin. Geçen sene sadece bin 100 kilo kokain yakalamışız. Şu an sadece 1 buçuk ayda 1300 ton kokaini geçtik. Karapürçekliler burada söylüyorum bir haftaya kadar parklarda da öyle bir tane serkeş, sarhoş ve milletimi rahatsız edecek bir tek adam bulamayacaksınız. 57 bin uyuşturucu satıcısı şu an kodeste. Sadece Ocak ayının başından şu ana kadar 2 bin 500’ünü kodese tıktık. Şunu ifade etmek isterim ki bu uyuşturucuların organizatörleri de satıcıları da bunları destekleyenler de kim olursa olsun bunları yerin 7 kat altına gömmezsek namerdiz.''

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bakan Soylu'nun konuşması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

