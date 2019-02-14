Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildi (3)

SOYLU: BİZİ BOYNU BÜKÜK BIRAKMAYIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karapürçek'te şehit yakınları, gaziler ve muhtarlar ile salon toplantısında bir araya geldi. Sesinin gür çıktığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Sesimizin gür çıkması makamımızdan, mevkimizden değil, milletimizin oyundan ve desteğindendir. Bu destek arkamızdan çekildiği andan itibaren bu destek birilerinin hesap ettiği gibi azaldığı andan itibaren söylemek isterim ki biz o kadar dik yürümeyebiliriz. Bu kadar açık ve net. Söyleyeceğim 3 cümle var. Bizi Kandil’in önünde boynu eğik bırakmayın. Bizi o Pensilvanya’daki uşağın önünde boynu bükük bırakmayın. Bizi mücadele ettiğimiz uyuşturucudan kaçakçıya kadar ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanların önünde boynu bükük bırakmayın."

'ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE KILIÇDAROĞLU’NUN ADIMINI ATTIRMAYIN'

CHP'li bir belediyenin Ankara'da yaşayanlar için bir kabus oluşturacağını düşündüğünü ifade eden Soylu, "Bakın çok net söylüyorum. CHP'li bir belediyenin bir kabus oluşturacağını düşünüyorum. Siz görün ondan sonra neler yapıyorlar. Ellerine geçirince memleketimizin, milletimizin, Ankara’mızın kazanımlarını nasıl yok ediyorlar, nasıl şımarıyorlar ve nasıl milletten hınç almak için türlü türlü senaryolar uyguluyorlar. Sizden bir tek şey isterim; Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Kılıçdaroğlu’nun adımını attırmayın" dedi.

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