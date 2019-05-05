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Soylu'dan AA'ya "geçmiş olsun" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 00:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsrail'in, Gazze'deki AA'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsrail ordusunun, Gazze'de Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail'in, AA ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam İsrail'in yaptığı saldırıyla Anadolu Ajansının da yer aldığı binanın vurulması, Türkiye'nin mazlumların yanında vakur duruşunun ve yapılanların dünyaya aktarılmasının ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Anadolu Ajansına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizle."

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aa Anadolu Ajansı Gazze İçişleri Bakanı Süleyman Soylu israil

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