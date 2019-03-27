HABER

Soylu’dan Akşener’e: "Tansu Çiller’e niye ihanet ettin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 19:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DYP’de beraber siyaset yaptıklarını söylediği Meral Akşener’e "Sen, Doğru Yol Partisinden niye ayrıldın?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DYP’de beraber siyaset yaptıklarını söylediği Meral Akşener’e "Sen, Doğru Yol Partisinden niye ayrıldın? Tansu Çiller’e niye ihanet ettin? O kara sayfayı açıklamazsan, seni bütün millete ifşa edeceğim" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Sincan ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Burada Bakan Soylu’ya, Cumhur İttifakı Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, milletvekilleri, il ve ilçe parti yönetimi eşlik etti. Mitingde konuşan Bakan Soylu, Sincan’ın Yenikent Mahallesine, yeni yılın başına kadar yeni ve parmak ısırtacak bir karakol yapılacağı müjdesini verdi. Çocukların, 13-14 yaşlarında dağa çıkarıldığını ve terörist yapılmak istenildiğini söyleyen Bakan Soylu, "O hayvan Murat Karayılan, hayvan Cemil Bayık’ın masasına onun gibi hayvanların masasına meze yaptılar. O çocuklarımıza tecavüz, taciz ettiler ki, analarına bir daha dönemesinler, yüzlerine bir daha bakamasınlar diye. Size bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak söylüyorum. Bunu bizim kendi içimizde yapmamız mümkün değildir. O çocuklara, o hayvan Murat Karayılan’a, o hayvan Cemil Bayık’a, o çocukları taciz eden, o çocuklara tecavüz edenlerin burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz" dedi.

"Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Akşener PKK’ya yeni bir yaşam tüneli açmaya çalışıyor"
PKK’nın şahdamarını kestiklerini vurgulayan Bakan Soylu, "PKK’ya, Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Akşener yeni bir yaşam tüneli açmaya çalışıyor. Ben sizin evladınızım, bakın ne olursunuz. Bunlara itibar göstermeyin, bunları elinizin tersiyle itin. Bunları herkese anlatın" ifadelerini kullandı.
Sezai Temelli’nin "Kürdistan’da biz kazanacağız. Batı’da AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz" sözlerini hatırlatan Bakan Soylu, "Türkiye’de Kürdistan diye bir yer var mı? ’Yok’ Peki, hemşehrilerim siz Kılıçdaroğlu’ndan şöyle bir söz duydunuz mu ? ’Edepsiz Sezai Temelli, ahlaksız adam, senin ağzına bu lafı tıkarım’ diye bir söz duydunuz mu? Peki, siyasete baş olmak için giren şimdi kuyruk olan Meral Akşener’den, çakma milliyetçi Meral Akşener’den ’o Kürdistan lafını senin ağzından bir kere duymayacağım’ sözünü duydunuz mu ? Ama Cumhurbaşkanımıza, bizlere atar yapıyor değil mi? Ne diyor? ’Teröristler nasılsınız’ diyor. Güya, Cumhurbaşkanımız öyle söylemiş. Sen Cumhurbaşkanımıza öyle söyleyeceğine, esas teröriste terörist de esas, edepten yoksun, esas teröriste" şeklinde konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yüklenen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Ona buradan bir soru soruyorum. Sen, Doğru Yol Partisinden niye ayrıldın? Tansu Çiller’e niye ihanet ettin? O kara sayfayı açıklamazsan, seni bütün millete ifşa edeceğim. Çünkü bu millet, kendini temsil etmeyi hak etmeyenler tarafından temsil edilmemelidir onun için, sen niye ihanet ettin?"

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar''Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'
Bahçeli: ABD’nin ateşle oynadığı açıktırBahçeli: ABD’nin ateşle oynadığı açıktır

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.